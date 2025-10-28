Galada panik anlar! Çağatay Ulusoy'un deprem şaşkınlığı

Başrollerini Çağatay Ulusoy, Elçin Sangu ile Barış Falay'ın paylaştığı 'Uykucu' filminin galası gerçekleşti.

"KUTSAL MESLEK DEĞİL"

Galada film ekibi hazır bulunurken pek çok ünlü isim de dikkat çekti. Çağatay Ulusoy gecenin yıldızlarından biriydi. 'Oyunculuk kutsal mı değil mi?' polemiğine dair 'Biz zanaatkarız. Ben o kadarda kutsal bir şey yaptığımı düşünmüyorum.' diye konuştu.

"DEPREM OLMUŞ"

27 Ekim 2025 akşamı İstanbul'da da hissedilen Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki deprem panik yarattı.

Yakışıklı oyuncu, filmi izledikten sonra salondan çıkmaya yakın Balıkesir merkezli depremi öğrendi. Ulusoy, "Deprem olmuş" diyerek salondan ayrıldı.