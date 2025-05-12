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Oyunculuk kariyerini geride bırakıp kendini insanlığa hizmet etmeye adayan Gamze Özçelik, şu sıralar Gazze'de yürüttüğü yardım çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Özçelik, yalnızca yardım faaliyetleriyle değil özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyor. Özellikle eşi Reshad Strik ile yaptığı paylaşımlar çok konuşuluyor.

Bu defa Strik'in eşine yönelik paylaştığı romantik mesaj sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"BENİM CENNETİM"

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Reshad Strik, eşi Gamze Özçelik'i paylaştı. Fotoğrafa "Benim cennetim..." notunu düşen Strik'in gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Gamze Özçelik, 43 yaşındaki Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik'le geçtiğimiz yıl sürpriz şekilde nikah masasına oturdu.