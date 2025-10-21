Geçmişe götürdü! Liseli Bergüzar Korel'i paylaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bergüzar Korel, 2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturdu. Yıllar önce çocuklarının eğitimi için Türkiye'yi terk edip İngiltere'ye yerleşen ünlü çift, 2010'da oğulları Ali'yi, 2020'de Han'ı ve 2021'de kızları Leyla'yı kucağına almıştı.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Korel, son olarak takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

LİSELİ BERGÜZAR

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabı üzerinden lise yıllarına ait nostaljik bir paylaşım yaptı. Fotoğraf koleksiyonunda yer alan karelerde genç haliyle yer alan Korel, yıllar geçmesine rağmen bildiğimiz gülümsemesiyle dikkat çekti.