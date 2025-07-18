Gelini Yasemin Şefkatli paylaştı! Derya Tuna 60 yaşında

Diğer çocuklarıyla sürekli problem yaşayan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in arasının hep iyi olduğu oğlu İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli, paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Hesabından sık sık ikiz bebekleriyle günlük hayatından kareleri yayınlayan Şefkatli, son paylaşımında kayınvalidesi Derya Tuna'nın doğum gününü kutladı.

"SENİ SEVİYORUZ BABANİŞ"

Oğluyla kayınvalidesinin bir karesini yayınlayan Şefkatli, "İyi ki varsınız. Nice güzel sağlıkla, huzurla, mutlulukla yıllarınız olsun. Sizi seviyoruz babaniş." ifadelerini kullandı.