Gizem Karaca anne olmak için gün sayıyor

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Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girdi.

Mutlu bir evliliği olan Karaca, ilk kez çocuk sahibi olmanın da heyecanını yaşıyor.

Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi ilk bebeklerine kucaklarına almak için gün sayıyor.

KIZ ANNESİ OLACAK

Oyuncunun kız çocuğu olacak.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Heyecanı günden güne büyüyen Gizem Karaca, karnı burnunda yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.

32 yaşındaki oyuncu, eşi Ekmekçi ile verdiği pozlara "Burada kalsın, geri sayım günleri. İyi kim." notunu düştü.