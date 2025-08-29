Gizem Karaca'dan minik bebeğiyle yeni fotoğraf! Leyla Yaz bebeğe yorum yağdı

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Gizem Karaca, iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenmişti.
İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, hamile olduğunu müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı.
32 YAŞINDA ANNE OLDU
32 yaşındaki oyuncu, hasretle beklediği bebeğine 26 Haziran'da kavuşmuştu. Gizem Karaca, sosyal medyada ilk paylaşımını yaparak kız bebeklerine 'Leyla Yaz' ismini verdiklerini duyurmuştu.
Sosyal medya paylaşımlarına devam eden ünlü oyuncu, sevimli kızı Leyla Yaz'ın son halini Instagram hesabından paylaştı.
Anne-kızın yeni karelerine takipçilerinden kısa sürede yorum ve beğeni geldi.