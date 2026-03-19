Göğsünde kitle tespit edildi! Tülin Şahin ameliyat olacak

Yıllardır erken teşhis konusunda takipçilerini uyaran Şahin'den gelen haber sevenlerini üzdü.

Meme kanseri konusunda küresel çapta farkındalık sembolü hâline gelen ‘Pembe Kurdele’ (Pink Ribbon) hareketinin öncülerinin başında gelen Tülin Şahin'in göğsünde kitle tespit edildi. Ünlü isim, önümüzdeki günlerde ameliyat olacak.

AÇIKLAMA YAPTI

Yaşadığı durum hakkında konuşan Tülin Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum. Aynı gerçekle ben de karşılaştım.

Birçok kadın sağlık sorunlarını açıklamaktan çekiniyor. İşini kaybetmekten, kadınlığına dair yanlış yorumlar yapılmasından korkuyor.

Eğer benim bunu açıkça paylaşmam bir kadının bile doktora gitmesine vesile olursa benim için çok kıymetli."