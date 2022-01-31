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- Gören kardeş sanıyor! Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'in annesine bakın...
Gören kardeş sanıyor! Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'in annesine bakın...
Kalp Yarası dizisinde oynadığı Ayşe rolü ile beğeni toplayan ve Gökhan Alkan ile müthiş bir uyum yakalayan Yağmur Tanrısevsin, annesine olan benzerliği ile bir kez daha şaşırttı.
- Haber Merkezi
- 31.01.2022 - 16:59
GAlkan ile başrolünü paylaştığı Kalp Yarası dizisinde Ayşe karakteri ile milyonların beğenisini toplayan Yağmur Tanrısevsin, şimdilerde dinleniyor.
Hem güzelliği hem oyunculuğuyla gözleri kamaştıran Tanrısevsin, özel hayatıyla da merak ediliyor.
Başarılı oyuncunun annesi Deniz Tanrısevsin'i görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Tanrısevsin'in annesi ile olan benzerliği sosyal medyada da çok konuşulurken, "Güzelliğini O'na borçlu, Kardeş gibiler, Abla-kardeş sandık" yorumları yapıldı.
OĞUZHAN KOÇ ONAYI GELMİŞTİ
Bir zamanlar Oğuzhan Koç’la aşk yaşayan oyuncu, annesinin yanında gelen evlilik sorularıyla karşılaşmıştı.
Tanrısevsin’in annesi ise “Ben Oğuzhan’ı beğeniyorum. Ama evliliği kendileri bilir” ifadelerini kullanmıştı.