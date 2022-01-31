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Gören kardeş sanıyor! Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'in annesine bakın...

Gören kardeş sanıyor! Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'in annesine bakın...

Kalp Yarası dizisinde oynadığı Ayşe rolü ile beğeni toplayan ve Gökhan Alkan ile müthiş bir uyum yakalayan Yağmur Tanrısevsin, annesine olan benzerliği ile bir kez daha şaşırttı.