Bahar Şahin'den Şeyma Subaşı'na gönderme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde ABD dönüşü havaalanında gözaltına alındı.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilip savcıya ifade veren Şeyma Subaşı, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kan ve saç örneği veren Subaşı'nın, uyuşturucu testinin sonucu "pozitif" çıktı.

Burak Doğan'ın haberine göre Subaşı'nın test sonucunda; kokain ve metabolitleri Benzoilekgonin ile Metilekgonin bulunduğunu ayrıca ilaç etken maddelerinden Ketamin bulunduğu tespit edildi.

TÖVBE ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Öte yandan sonuçları çıkmadan uyuşturucu kullandığını itiraf eden Subaşı, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Ünlü isim son dönemde yaşadıklarının ardından daha içe dönük ve sorgulayıcı bir süreçte olduğunu belirtti.

BAHAR ŞAHİN DALGA GEÇTİ

Test sonucu pozitif çıkan Subaşı'na göndermede bulunan oyuncu Bahar Şahin, türbanlı halini paylaşarak, "Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum." ifadelerini yazdı.

Şahin'in bu paylaşımı takipçilerinin dikkatini çekti.

SUBAŞI NE DEMİŞTİ

Şeyma Subaşı, kendisiyle ilgili gündem sonrası yaptığı açıklamada şu sözleri kullanmıştı:

"Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum, geçtim ve geçeceğim. Kendimle alakalı, geleceğimle alakalı gerçekten kararları aldığım bir büyük dönemdeyim.

Yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum. Ama bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum."