Gülben Ergen'den tartışma yaratan laiklik paylaşımı

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı "laiklik" paylaşımıyla gündem oldu.

Yayınlama Tarihi: 07.08.2025 17:56 Güncelleme:
Sanatçı kimliğinin yanı sıra gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarıyla da kamuoyunda geniş yer edinen Gülben Ergen'den yeni bir paylaşım geldi..

Daha önce İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen mitinglerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesine küfredenleri savunmasıyla dikkat çeken Ergen'in gündemi bu kez 'laiklik' oldu..

"İSLAMİ YÖNETİME EVET, LAİK AZGINLIĞA HAYIR"

Ergen, "İslami yönetime evet, Laik azgınlığa hayır" pankartı taşıyan bir kadının fotoğrafını paylaştı.

"AFGANİSTAN'DA YAŞAMAK VARKEN"

Fotoğrafın altına da "Afganistan'da yaşamak varken" notunu düşen Gülben Ergen, takipçileri tarafından eleştirilerin hedefi oldu.

Takipçileri Ergen'in paylaşımının altına "Biz sana Yunanistan'a git diyor muyuz?", "Ben niye topraklarımı terk edeyim, seni techir edeceğim", "Tamam git yaşa", "Neyi neden savunduğunu bile bilmiyor" gibi yorumlarda bulundu. 

