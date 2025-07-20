Gülden Arslan'ın menajeri, CHP'li belediyeleri Özgür Özel'e şikayet etti

Denizli’de bu yıl 27’ncisi düzenlenen Yatağan Bıçakçılık Festivali ve Kefe Yaylası Şenlikleri, sanatçı kriziyle gündeme geldi.

CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Serinhisar Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, sahne alması planlanan sanatçı Gülden Arslan’ın konseri, yoğun yağış nedeniyle son anda iptal edildi.

Ancak iptalin ardından yaşananlar, tartışmaları da beraberinde getirdi.

SANATÇI EKİBİNDEN TEHDİT İDDİASI

Sanatçının koordinatörü İzzet Başlak, organizasyon şirketi temsilcisinin, sahneye çıkmayan sanatçının hiçbir masrafını karşılamayacağını söyleyerek ekibi tehdit ettiğini ileri sürdü:

Denizli’ye sabah saatlerinde ulaştık, tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ancak sahne alanında hiçbir önlem alınmamıştı. Organizasyon firmasının temsilcisi hem ödeme yapmayacağını söyledi hem de fiziksel tehditlerde bulundu. Şu anda otelde mahsur kaldık, ulaşım için tahsis edilen araç bile iptal edilmek isteniyor.

"ÇORBA BİLE VERİLMEDİ"

Ekip, konser iptal edilmesine rağmen üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiklerini, ancak konaklama ve yeme-içme masraflarının dahi karşılanmadığını belirtti. Başlak, “Sanatçımız çorba istemek zorunda kaldı ama otel görevlileri, organizatörün ödeme yapmama talimatı verdiğini söyledi. Kendi cebimizden ödemek zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

"GENEL BAŞKAN'A SESLENİYORUZ"

Başlak, yaşadıkları mağduriyetin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de çağrıda bulundu:

CHP’li iki belediye, bu süreci yönetememiş, bizi mağdur eden organizatöre karşı sessiz kalmıştır. Sayın Özgür Özel’e sesleniyorum: Bizi yalnız bırakan belediyeleriniz hakkında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu krizin çözümü için adım atmanızı bekliyoruz.

Etkinliğe ev sahipliği yapan iki belediyenin konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olurken, organizasyonun iptaliyle ortaya çıkan kriz kamuoyunun gündemine oturdu.