Günler sonra ilk fotoğraf! Ufuk Özkan sahnelere döndü

Ekranların unutulmaz yapımlarından Geniş Aile dizisiyle şöhreti yakalayan Ufuk Özkan'ın, geçen ay Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve ünlü oyuncunun hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.

Sağlık durumu iyi olduğu söylenen 50 yaşındaki Özkan'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin yoğun bakımda olduğunu açıklamıştı.

Zor günleri geride bırakan ünlü oyuncudan haber var.

GÜNLER SONRA SES VERDİ

Tüm bu yaşananların ardından Ufuk Özkan, sahnelere döndü. Üç sezondur rol aldığı tiyatro oyununda seyirci karşısına çıkan Özkan, günler sonra ilk kez fotoğrafını paylaştı.

ROL ARKADAŞLARIYLA POZ VERDİ

50 yaşındaki ünlü oyuncu, oyun sonrası rol arkadaşlarıyla objektif karşısına geçti.