Günlerdir hastanede yatıyor! Fenomen Sibil Çetinkaya'nın son hali

Aylar önce ayrıldığı oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşkla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, 2 haftadır hastanede yatıyor.

Bağışıklık sistemindeki bir sorundan dolayı değerlerinin düştüğünü söyleyen Çetinkaya, son paylaşımında durumu hakkında bilgi verdi.

SİBİL'DE SON DURUM

Sağlık durumu merak edilen Sibil Çetinkaya'dan yeni açıklama geldi. Ağrılarının devam ettiğini belirten fenomen, hasta yatağından yeni paylaşım yaptı. Çetinkaya paylaşımında "Genel olarak halsiz, ateşli ve iştahsızım. Sürekli çıkan ateşi dengelemeye çalışıyor, değerlerimdeki bu çöküşe neden olan şeyi bulmaya çalışıyoruz. Ama iyiye gidiyor, o yüzden merak etmeyin tedaviler işe yarıyor. Ben biraz daha buradayım. Tüm geçmiş olsun dileklerinize teşekkür ederim, kendinize çok dikkat edin." ifadelerini kullandı.