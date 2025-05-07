Güzelliğiyle tartışma yaratmıştı! İdil Bilgen, Hindistan'a gitti

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Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan İdil Bilgen, Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi olmuştu.

Bilgen, yarışmanın düzenleneceği Hindistan’a gitmeden önce bir video paylaştı.

Bilgen, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"ONUR DUYUYORUM"

“Hindistan’ın Haydarabad kentinde Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etmekten onur duyuyorum. Bu eşsiz yolculuğa çıkarken, izleyen her genç kadına hatırlatmak isterim: Gücünüzden asla şüphe etmeyin. Eğitim, hırs ve zarafet; hepsi içinizde yaşayabilir. Zekâ ve güzellik arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz. Hem güçlü hem dengeli, hem sert hem de kadınsı olabilirsiniz.”