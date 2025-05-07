Güzelliğiyle tartışma yaratmıştı! İdil Bilgen, Hindistan'a gitti
Haber Merkezi

Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan İdil Bilgen, Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi olmuştu.

Bilgen, yarışmanın düzenleneceği Hindistan’a gitmeden önce bir video paylaştı.

Bilgen, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"ONUR DUYUYORUM"

“Hindistan’ın Haydarabad kentinde Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etmekten onur duyuyorum. Bu eşsiz yolculuğa çıkarken, izleyen her genç kadına hatırlatmak isterim: Gücünüzden asla şüphe etmeyin. Eğitim, hırs ve zarafet; hepsi içinizde yaşayabilir. Zekâ ve güzellik arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz. Hem güçlü hem dengeli, hem sert hem de kadınsı olabilirsiniz.”

ensonhaber icon
Çağla Pınar Yılmaz
Muhabir