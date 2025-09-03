Güzide Duran: Boşanamıyorum

Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan Güzide Duran, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile aşk yaşıyor.

İkilinin aşkı tüm hızıyla devam ederken Duran, son yaptığı açıklamada boşanma sürecinin tamamlanmadığını duyurdu.

Yasa ilişki iddialarına isyan eden Duran, sosyal medya hesabından açıklama yayınladı ve mağdur olduğunu söyledi.

"HAYATIMA DEVAM ETMEMEM İÇİN HER ŞEY YAPILIYOR"

Güzide Duran, sosyal medyada yer alan eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada, Adnan Aksoy'dan boşanma sürecinin zorlu geçtiğini belirtti.

Duran; "Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım ve maddi olarak hiçbir talebim olmadığı halde istemediğim, çocuklarım dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte, adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum." dedi.

"BOŞANMAK İSTİYORUM"