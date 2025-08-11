Abone ol: Google News

Hadise leopar bikinisiyle poz verdi! Şarkıcıya yorum yağdı

Şu sıralar tatilde olan ünlü şarkıcı Hadise, bikinisinin iplerini çözüp poz verdi. Fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Yayınlama Tarihi: 11.08.2025 08:18
Sahne performansıyla gündemden düşmeyen Hadise, ne yapsa olay olmaya devam ediyor.

"KONUŞUN, KONUŞUN"

Özellikle sandalyede yaptığı dansı erotik bulunan Hadise, eleştirilere Seda Sayan’ın “Konuşun, konuşun. Daha çok konuşursunuz beni siz” dediği eski bir videosunu paylaşarak yanıt vermişti.

Dikkat çeken sosyal medyada paylaşımlarına devam eden Hadise, bu sefer tatil pozlarıyla gündeme geldi.

LEOPAR SEVİYOR

Hadise leopar desenli bikinisinin iplerini çözüp güneşlendiği sırada fotoğraf çekti. O anları paylaşan Hadise yine adından söz ettirdi. Sıkı takipçileri yine beğeni ve yorum atmadan geçemedi.

