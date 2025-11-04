Hadise sahnede aşk hakkında konuştu: "Aşk güzel ama bende yok"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Her yaptığı her söylediği olay olan ünlülerden Hadise, önceki akşam Kıbrıs’taydı.

Sahneden hayranlarıyla dertleşmeyi seven Hadise, yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BENDE YOK"

Hadise, önceki akşam Kıbrıs’taki Chamada Prestige Hotel’de sahneye çıktı. ‘Nerdesin Aşkım’ı söylemeden önce kendisini dinlemeye gelenlere “Aşk acısı çekenleri görebilir miyim?” diye soran Hadise, şöyle konuştu:

“Ne kadar acıtsa da yine tekrar başa dönüp, aynı şeyleri yaşıyoruz. Aşk güzel bir şey ama bende yok, ne yapayım? Olsa keşke, isterim.”