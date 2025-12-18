Şarkıcı Cansever kansere yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Arabesk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Cansever, kendine has sesi ve tarzıyla dikkat çekmiş, 90'lı yılların popüler isimlerinden biri olmuştu.

Ünlü isim, yıllardır başka hastalıklarla mücadele etmiş ve bu sıkıntılı zamanlarında müzik piyasasından uzak kalmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cansever, kendisine lösemi (kan kanseri) teşhisi konulduğunu açıkladı ve konserlerine bir süre ara vereceğini duyurdu. Cansever'in hasta yatağından paylaştığı fotoğraf, sevenlerini endişelendirdi.

"ALMANYA'DAYIM"

Cansever açıklamasında, "Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor; herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.