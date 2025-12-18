Serenay Sarıkaya sevgilisi Mert Demir ile davette

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Haklarında sürekli konuşulan reklam aşkı dedikodularına inat yıllardır ilişkileri doludizgin devam eden ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, dün akşam gerçekleşen bir etkinliğe beraber katıldı.

AŞKIN KARESİ

Akşam davette olan oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı sevgilisi Mert Demir'den sürpriz bir paylaşım geldi. Aşıklar, reklam aşkı diyenlere inat yeni romantik karelerini Instagram hesaplarından yayınladı.

Takipçilerini heyecanlandıran kare beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.