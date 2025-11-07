Hadise'nin aile saadeti! Kardeşi ve annesiyle poz verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sahne şovları ve konser kıyafetleriyle gündemden düşmeyen ve sık sık eleştirilerin hedefi olan Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken isimlerden.

Hadise, bu sefer de aile saadetini takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Hadise, son paylaşımında annesi Gülnihal Açıkgöz ve kardeşi Derya Açıkgöz ile olan samimi karesini yayınladı.

BEĞENİ ALDI

Hadise'nin 14,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı aile pozu, kısa sürede büyük ilgi gördü.