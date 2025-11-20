Hafsanur Sancaktutan'dan evlilik açıklaması geldi: Hazır olmayı bekliyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekranların güzel isimlerinden Hafsanur Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka'nın yer aldığı oyunu izlemeye gitti. Oyun öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Sancaktutan, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"KISKANIYORUM"

Sancaktutan, sevgilisi 'Kubilay Aka’yı kıskanıyor musunuz?' sorusuna; ''Tabii ki kıskanıyorum ama onun yaşam hakkını ve özgürlüğünü kısıtlamadan. Çok tatlı onun da isteyeceği kadar.

"ÖLÇÜLÜ"

Çünkü hepimizin kıskanılmaya ihtiyacı var. Erkek de olsa kadın da olsak bunu istiyoruz, arzuluyoruz. Ama ölçülü.'' yanıtını verdi.

"KLASİK CEVAP"

Oyuncu, sohbetin devamında gelen 'Ne zaman evleniyorsunuz?' sorusuna da ''Klasik cevap ama durum da çok klasik. İnsanların zamana ihtiyacı oluyor bunun için. Hazır olmayı bekliyoruz. İşimiz var,, biraz koşturmacalarımız var. Biz memnunuz şu anki süreçten.'' sözleriyle karşılık verdi.