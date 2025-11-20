Haftalardır yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in menajeri son durumunu açıkladı

Evindeyken rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek, hala hastanede.

Bir ayı aşkın süredir tedavi gören Ürek'in menajeri son durumu hakkında bilgi verdi.

"HER HASTANIN SÜRECİ FARKLI"

Ürek'in menajeri Mert Siliv yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da söylediği gibi, her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek'in sağlığına ve iyi haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız."