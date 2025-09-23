Hakan Altun müjdeyi verdi: "Yeni bir aşka yelken açtım"

Arabesk müziğin güçlü sesi 53 yaşındaki Hakan Altun'un yıllardır aşkı aradığı biliniyor. Bir türlü hayalindeki ilişkiyi yaşayamayan ünlü şarkıcıdan güzel haber geldi.

Önceki gün Kıbrıslı sevenleriyle buluşan Altun, sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yalnız tabelası önündeki pozunun artık bir anlam ifade etmediğini söyleyen Altun, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Mutluluğu gözlerinden de okunan ünlü şarkıcı, hayatında biri olduğunu söyledi.

MÜJDEYİ VERDİ

Her zamanki gibi keyfi yerinde olan şarkıcı Hakan Altun; "Güzel bir Kıbrıs akşamı. Burada dostlarımıza şarkılar söyleyeceğiz. Hem eğlenecek hem de hüzünleneceğiz. Gece çok güzel olacak." dedi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Özel hayatıyla ilgili de açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Şu an çok mutluyum. Yeni bir aşka yelken açtım, ufak tefek bir şeyler var. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar." diye konuştu.

Hakan Altun, çok merak edilen sevgilisinin ısrarlara rağmen kim olduğunu açıklamadı.