Hakan Hatipoğlu anlattı: "Bruce Willis Gizem'i öptü"

Hakan Hatipoğlu, Acun ılıcalı'nın en çok sevilen pogramlarından Var Mısın Yok Musun'da tanıştığı ve daha sonra evlendiği Gizem Hatipoğlu ile yarışmada sevgili oldukları döneme dair bir anıyı anlattı.

Hatipoğlu, Bruce Willis’in Gizem’e gösterdiği ilgiyi anlatırken dinleyenleri hem güldürdü hem de şaşırttı.

“Acun abi programdan önce bizi uyardı” diyen Hatipoğlu, yaşananları şu sözlerle dile getirdi: "Acun abi programdan önce bize ‘Bakın, eşi hassas noktası, ona göre’ dedi. Bruce Willis geldi, sürekli Gizem’e bakıyor. Bir anda ‘Gözlerin ne kadar güzel’ dedi ve Gizem’i öptü. Ben o an delirdim."

Yaşadığı şaşkınlık ve heyecanla kendini tutamadığını söyleyen Hatipoğlu, ünlü oyuncuya dönerek cesur bir çıkış yaptığını itiraf etti:

"TAKTIM"

“Ben de taktım, illa bir şey söyleyeceğim. Elimi kaldırdım ve ‘Siz benim kız arkadaşımı öptünüz ben de sizin eşinizi öpebilir miyim?’ dedim. Düşününce bile utanıyorum.

"O BENİM EŞİM"

Bruce Willis’in bu soruya verdiği cevap ise Hatipoğlu’nun hafızasında unutulmaz bir yer edinmiş: "Bruce Willis bana dönüp ‘Hayır, o benim eşim. Gizem ise senin kız arkadaşın’ dedi.”