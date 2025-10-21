Hakan Sabancı sorusu Tuba Büyüküstün'ü utandırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

"Ihlamurlar Altında" dizisiyle yıldızı parlayan başarılı oyuncu 2 çocuk annesi Tuba Büyüküstün, 2011'de Fransa'nın başkenti Paris'te meslektaşı Onur Saylak ile dünyaevine girmişti. 2012 yılında ikiz kızları Toprak ve Maya'yı dünyaya getiren çiftin evliliği, sürpriz bir kararla 2017 yılında sona ermişti. Büyüküstün, bir süredir ikiz çocuklarıyla birlikte Paris'te yaşıyor.

Kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren 43 yaşındaki oyuncu, son olarak Hande Erçel'in eski sevgilisi iş insanı Hakan Sabancı ile anılmıştı.

HANDE'DEN SONRA TUBA'YA BEĞENİ ATMIŞTI

Erçel'den ayrılan Sabancı'nın, Tuba Büyüküstün'ün fotoğrafını beğendikten kısa süre sonra geri çekmesi sosyal medyada gündem oldu.

GALADA HAKAN SABANCI SORUSU

Güzel oyuncu, katıldığı galada objektiflerin ilgi odağı oldu. Büyüküstün, muhabirlerin kendisine yönelttiği Hakan Sabancı sorusuyla bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Sabancı'nın fotoğrafını beğenip geri çekmesi olayını hatırlatması üzerine Büyüküstün, ''Bir şey söyleyebilir miyim? Ben gerçekten bu sorulardan utanıyorum şu an. Başka zaman konuşalım, buraya bir bakar mısınız lütfen?'' yanıtını verdi.