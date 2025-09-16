Abone ol: Google News

Hakan Sabancı'dan ayrılan Hande Erçel'den kas şov! Son paylaşımı yorum aldı

Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda 3 yıla yakın süredir deli dolu aşk yaşadığı Hakan Sabancı'yla bağlarını koparmıştı. Ünlü oyuncudan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yayınlama Tarihi: 16.09.2025 07:10
Evlenmeyi hayal ettiği sosyetik ve çapkın sevgilisi Hakan Sabancı'dan ani bir şekilde ayrılan güzel oyuncu Hande Erçel, hayata döndü.

BANYODA

İlk şoku atlatan Hande Erçel, normal şartlarda pek paylaşım yapmasa da 'Ne kaybettiğine dön de bir bak' fotoğrafı yayınlamayı ihmal etmedi. Ünlü isim, geçtiğimiz saatlerde bir banyo sonrası ayna selfie'si paylaştı.

Erçel'in karın kaslarının parıl parıl parladığı ve kusursuz fiziğini gözler önüne serdiği pozu, bıçak emoji'siyle paylaşması da ayrı manidar bulundu. 

