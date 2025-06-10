Halsey, İstanbul konseri öncesi Türk dinleyicilerine mesaj gönderdi

İHA

Dünya çapında milyonlarca hayran kitlesi olan, Türkiye'de de sevilen ABD'li şarkıcı Halsey, üç yıl aranın ardından ikinci kez İstanbul'a geliyor.

Amerikalı pop müzik ikonu Halsey, 21 Ağustos'ta vereceği İstanbul konseri öncesi kendisini sabırsızlıkla bekleyen Türk hayranlarına bir mesaj gönderdi.

"TÜRKİYE, SEN HER ZAMAN KALBİMİN BİR PARÇASI OLACAKSIN"

Alternatif rock, elektronik ve pop müziği benzersiz bir tarzda harmanlayan, röportajlarında Türk kültürüne olan ilgisini sık sık dile getiren Halsey, İstanbul konseri öncesinde gönderdiği mesajında "Dünyada en sevdiğim şehirlerden birinde konser vereceğim için çok heyecanlıyım. Türkiye, sen her zaman kalbimin bir parçası olacaksın." ifadelerini kullandı.

3 YILIN ARDINDAN İLK KONSER

Büyük ilgi gören, kapılarda kilometrelerce kuyruk oluşan ve bir saniye bile düşmeyen enerjik ritmiyle akıllara kazınan 2022 konserinin ardından Halsey, ikinci kez İstanbul'u ziyaret edecek.

21 Ağustos'ta Yenikapı Festival Park'ta hayranlarıyla buluşacak olan Halsey, birbirinden güzel şarkılarını Türk hayranları için söyleyecek.