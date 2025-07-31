Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızı Sıla'nın sahnesinde şarkı söyledi! Sesine övgüler yağdı

Ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi ile usta oyuncu Haluk Bilginer'in evliliğinden dünyaya gelen kızları Nazlı Bilginer, annesinin ve babasının aksine magazin gündeminden uzak bir hayat sürüyor.

Haluk Bilginer ve Nazlı Bilginer önceki akşam Sıla konserine gitti. Konser öncesi görüntülenen genç isim, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekti.

DÜET YAPTILAR

Sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan Sıla, Nazlı Bilginer'i sahneye davet etti. Sıla ve Nazlı Bilginer birlikte "Yan Benimle" şarkısında düet yaptı.

Kameralardan uzak büyüyen Bilginer, Sıla konserindeki performansıyla gündem oldu.

Daha önce kızının sesiyle ilgili konuşan Yengi, “Kimileri diyor ki, ‘Kızının sesi senden daha güzel’. Birlikte sahneye çıkmak konusuna gelince, o da sürpriz olsun” diyerek, kızıyla sahneye çıkma planının olduğunu açıklamıştı.