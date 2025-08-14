Hamile İrem Helvacıoğlu'nun denizde üzerine çocuk düştü! O anlar sosyal medya hesabından anlattı

Geçtiğimiz yıl iş insanı Ural Kaspar ile hayatını birleştiren şu sıralar 7 aylık hamile olan İrem Helvacıoğlu, tatilde geçirdiği kazada hem kendisi hem de 2 ay sonra dünyaya gelecek olan kızı büyük bir tehlike atlattı.

Çok korktuğunu hatta felç geçirdiğini sanan İrem Helvacıoğlu, kazayı şöyle anlattı;

"UCUZ ATLATTIK"

"Ural ile dubaya yüzmeye karar verdik. İki çocuk da o anda dubaya çıkıyordu. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk çıkarken elimi merdivene koydum. Derken çocuk, sanıyorum akrobatik bir hareketle kafama düştü. Boynum geriye kaydı. Denizde olduğumuz için bebek etkilenmedi. Çıktığımda felç kaldığımı sandım. Bir gün sonra İstanbul'a geldik. Boynumdaki diskin sinire çarptığını, elimdeki çarpmaların sebebinin bu olduğunu ve boynumda fıtığa sebep olduğunu öğrendik. Ayaklarımın yere değmiyor oluşu, bu süreci bu kadar ucuz atlatmamı sağlamış."

Düğünden 6 ay sonra bir bebek beklediklerini duyuran çift, birkaç ay önce ayrılığın eşiğine gelmişti. Sosyal medyada birbirlerini engelleyen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, barıştıktan sonra tatile çıkmıştı.