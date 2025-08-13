Hamile olduğu iddia edildi! Oyuncu Bestemsu Özdemir sevgilisi Ersin Görkem ile evleniyor

Kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve aşk hayatıyla da adından söz ettiren ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, bir dönem meslektaşı Burak Deniz ile aşk yaşamıştı.

GÜZEL HABER VAR

Bir süredir kalbini nadasa bırakan 34 yaşındaki ünlü oyuncu, gönlünü eski basketbolcu Ersin Görkem'e kaptırmıştı. Aşkları doludizgin devam eden ünlü çiftten güzel haber geldi.

Bestemsu Özdemir’in hamile olduğu ve Ersin Görkem ile 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü evleneceği iddia edildi. Bir diğer iddia ise bebek erkek.

Özdemir, 'Kara Para Aşk', 'Ege'nin Hamsisi', 'Kirli Sepeti', 'İnci Taneleri' gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesine sahip.