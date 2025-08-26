Hamilelik iddiaları vardı! Bestemsu Özdemir Ve Ersin Görkem evlendi

Oyuncu Bestemsu Özdemir, Burak Deniz'den ayrıldıktan sonra eski profesyonel basketbolcu olan Ersin Görkem ile birlikte olmaya başlamıştı. Daha birbirini yeni tanımaya çalışan çiftten sürpriz haber geçtiğimiz günlerde geldi.

Bestemsu Özdemir sevgilisi Ersin Görkem'den evlilik teklifi aldı.

SADE VE ANİ DÜĞÜN

Hamile olduğu iddia edilen Bestemsu Özdemir, sade bir gelinlik tercih etti. Aile ve arkadaşların katıldığı sade bir düğün düzenlendi. Nikahın ardından teknede kutlama yapıldı.

Ünlü oyuncunun ata bindiği anlar ise Instagram kullanıcılarında şaşkınlık yarattı.