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    Hande Doğandemir koronayı atlattı

    Başrolünde oynadığı dizinin finalinden sonra detoks kampına giren Hande Doğandemir, koronavirüsü atlattığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2021 - 06:41
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 08:52
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    Hande Doğandemir koronayı atlattı

    Hande Doğandemir’in koronavirüse yakalanıp atlattığı ortaya çıktı.

    "BYE COVİD"

    Ünlü oyuncu, karantina sürecinin bitiminde zafer işareti yaptığı bir fotoğrafını Instagram’da “Bye COVID” notuyla paylaştı.

    "LÜTFEN DİKKAT EDİN"

    Takipçilerinden gelen “Geçmiş olsun” mesajlarına da Twitter üzerinden yanıt verdi:

    “Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkürler. Lütfen kendinize dikkat edin.”

    Hande Doğandemir’in hastalığı hafif semptomlarla atlattığı ve yaptırdığı son Covid 19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.

    Hande Doğandemir koronayı atlattı #1

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