Hande Erçel ayrılık acısını geride bıraktı Hande Erçel, Hakan Sabancı ile olan ayrılığını çabuk unuttu. Ünlü isim sessizliğini sosyal medya paylaşımı ile bozdu.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 2 yılı aşkındır süren aşkları, sona erdi. İkilinin evlenmesine kesin gözüyle bakılırken, ayrılığın açıklanması ise herkesi şoka etti. Ayrılık iddialarının ardından anne Arzu Sabancı'nın mutlu olduğunun gündeme gelmesi de ortalığı bir hayli karıştırdı. Ayrılığa dair konuşmayan Hande Erçel, sosyal medya üzerinden sessizliğini bozdu. UZUN SÜRE PAYLAŞIM YAPMADI İlişkisi sırasında sık sık paylaşımda bulanan Hande Erçel, ayrılık sonrası sosyal medyada tek bir paylaşımda bile bulunmadı. YENİ KARE PAYLAŞTI Hande Erçel, ayrılığın üzerinden tam 21 gün geçtikten sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erçel, ayna karşısında çekilmiş bir fotoğrafını yayımladı. Paylaşımı; "Hande Erçel, ayrılık acısını atlattı" şeklinde yorumlandı. Magazin Haberleri Hazal Çağlar ile Samet Akaydın tatilde

