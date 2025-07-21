Hande Erçel düğünde! Hakan Sabancı'nın ceketiyle poz verdi

Sosyal medyada sıkça gündeme gelen ve özel hayatıyla dikkat çeken Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte Lübnan’a gitti.

Ünlü çift, orada modacı Elie Saab’ın oğlu Celio Saab ve Zein Qutami’nin düğününe katıldı.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Ünlü oyuncu, düğünde saçı, makyajı ve elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Elie Saab’ın ilkbahar koleksiyonundaan seçtiği zarif bir elbise giyen Hande Erçel, düğün boyunca ilgi odağı oldu.

Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı bu şık gecede, Erçel'in tarzı büyük beğeni topladı.

Düğünün etkisi sürerken, Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan sosyal medyaya yeni bir kare geldi. Hande Erçel bu kez Hakan Sabancı'nın ceketiyle poz verdi