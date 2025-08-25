Hande Erçel - Hakan Sabancı ayrıldı! Arzu Sabancı hemen paylaşım yaptı

Hande Erçel, sosyal medyadaki hamlesiyle bugün de gündem yarattı.

Hakan Sabancı ile evlenmesi beklenirken Hande Erçel'in sürpriz bir hamlesi dikkat çekti. Güzel oyuncu, Instagram hesabında Hakan Sabancı ile yer aldığı tüm kareleri kaldırdı.

TAKİPLEŞME DEVAM

Bu hareket sonrası ayrılık söylentileri yeniden alevlenirken, ikiliden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan çiftin hâlâ birbirini sosyal medyada takip etmesi kafaları karıştırdı.

"CEHALET"

Sabancı'nın ayrılık iddiaları sonrası yaptığı paylaşım da sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Sosyetik isim, Instagram hesabından "Cehalet de bir uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır." yazısını yayınladı.