Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel Milano'ya gitti! Kız kardeş pozu verdiler

Sosyetenin ünlü ismi Hakan Sabancı'dan kısa süre önce ayrılan Hande Erçel, uzun bir süre sonra ekranlara döndü.

Aşk ve Gözyaşı dizisinde Barış Arduç ile başrol oynayan ünlü isim, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Markaları peşinden koşturan Erçel, ablası Gamze Erçel ile İtalya'ya gitti.

"SADECE MODA HAFTASI DEĞİL"

Ablasıyla Milano Moda Haftası'na giden Erçel, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Otel odasında da poz veren Erçel kardeşler, paylaştıkları kareye "Bu sadece moda haftası değil, kız kardeşler haftası" notunu düştü.

Ünlü oyuncu, ablasının objektifine poz vermeyi de ihmal etmedi. Erçel ile ablası Gamze Erçel'in Milano pozu büyük ilgi gördü.