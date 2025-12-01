Abone ol: Google News

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan haber var! Birbirlerini sildiler

Hakan Sabancı ve Hande Erçel sürpriz bir şekilde yollarını ayırmaya karar vermişti. Sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi de bıraktılar.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 07:22 Güncelleme:
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan haber var! Birbirlerini sildiler
  • Hande Erçel ve Hakan Sabancı sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.
  • Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktılar.
  • Hayranlarının barışma umutları sona erdi.

Evlenecekleri beklenen ünlü oyuncu Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı'nın sürpriz ayrılığı magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

32 yaşındaki güzel oyuncu Erçel ile 34 yaşındaki iş insanı Sabancı'nın Instagram'daki bir hareketi gündem oldu.

BARIŞMA YOK

Hayranlarının barışırlar mı umuduyla güzel haberlerini beklediği çiftten kötü haber geldi. 

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktı. İkilinin bu hamlesi sonrası barışma hayalleri suya düştü.

Magazin Haberleri