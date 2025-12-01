Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan haber var! Birbirlerini sildiler

- Hande Erçel ve Hakan Sabancı sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.
- Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktılar.
- Hayranlarının barışma umutları sona erdi.
Evlenecekleri beklenen ünlü oyuncu Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı'nın sürpriz ayrılığı magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
32 yaşındaki güzel oyuncu Erçel ile 34 yaşındaki iş insanı Sabancı'nın Instagram'daki bir hareketi gündem oldu.
BARIŞMA YOK
Hayranlarının barışırlar mı umuduyla güzel haberlerini beklediği çiftten kötü haber geldi.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktı. İkilinin bu hamlesi sonrası barışma hayalleri suya düştü.