Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılık nedeni belli oldu! Evliliğe Arzu Sabancı engeli

Aşkı bulduğunu sandığı sosyetik çapkın Hakan Sabancı'ya 3 yıl önce gönlünü kaptıran Hande Erçel, şu sıralar aşk acısı çekiyor.

Evlenmeleri beklenilen ikilinin ayrıldığı iddiası, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

EVLİLİK KRİZİ

Erçel'in sosyal medya hesabından Sabancı ile romantik karelerini silmesi ayrılık iddiasını güçlendirdi. Ünlü çiftin ayrılığının arkasında ise aile içinde yaşanan evlilik krizi olduğu ortaya çıktı.

Gel Konuşalım programında Ece Erken, Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrılığına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erken, “Aslında ayrılık süreci ağustos ayının başında başladı. Hande Erçel, yeğeni ve kız kardeşiyle tatile çıktığında zaten ilişkileri bitmişti, sadece duyurmak için beklediler.” ifadelerini kullandı.

ARZU SABANCI ENGELİ

3 yıllık ilişkilerini İtalya tatili dönüşü noktalayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılık nedeni de belli oldu. Hande Erçel'in evlilik kararı aldığı ancak Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın evliliğe onay vermediği iddia edildi. Çift de Arzu Sabancı'nın evlilik restinin ardından yollarını ayırdı.

"CEHALET UYKU GİBİDİR"

Geçtiğimiz gün Arzu Sabancı'nın ayrılık iddiaları sonrası yaptığı paylaşım da sosyal medyada bomba etkisi yaratmıştı. Sabancı, Instagram hesabından "Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır." sözünü yayınlamıştı.