Hande Yener: Orijinal diploma istiyorum

Hande Yener, Ayvalık'ta sahneye çıktı.

Ayvalık Amfi Tiyatro'da sahne alan Hande Yener'in gündeminde, son zamanlarda konuşulan sahte diploma olayları vardı.

Daha önce birçok kez siyasi konularda konuşan ancak umduğunu bulamayan Yener, orijinal bir diploma sahibi olmak istediğini söyledi.

Yener, şöyle dedi:

"LÜTFEN ÖNCE ÜNİVERSİTE"

Genç kızlara sesleniyorum; lütfen önce üniversite. Sonra iş hayatı. Babaanneniz konuşuyor, halanız. Ben bitirirdim üniversite, isterdim.

"HERKES LİSE TERK"