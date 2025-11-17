Hasan Can Kaya, seyircisini Hz. İsa'ya benzetip dalga geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medyayı ikiye bölen tartışma...

Komedyen Hasan Can Kaya'nın programında iki yıl önce yaptığı bir espri, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Kaya programında, bir seyirciye Hz. İsa üzerinden tepki çeken bir espri yaptı.

"HZ. İSA EYT'DEN YARARLANSAYMIŞ BÖYLE OLURMUŞ"

Kaya, seyircinin görünüşüyle ilgili olarak, "Sen, Hz. İsa EYT'den yararlansaymış böyle olurmuş gibi görünüyorsun. İnsanlığı selamlamak ister misin?" ifadelerini kullandı.

Seyircinin ayağa kalkıp kollarını açmasının ardından Kaya, salona dönerek, "Gördüğünüz gibi sizin için çarmıha da gerildi." dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Programdaki bu konuşmalar, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Görüntülerin ardından kullanıcılar, Hasan Can Kaya'ya yönelik tepkilerini dile getirdi.

TEPKİLER SONRASI ÖZÜR DİLEDİ

Kaya, dolaşıma sokulan videonun 2 yıl öncesine ait olduğunu açıklayıp, özür diledi.

Kaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: