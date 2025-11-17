Hasan Can Kaya, seyircisini Hz. İsa'ya benzetip dalga geçti

- Komedyen Hasan Can Kaya'nın iki yıl önce programında yaptığı espri, sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
- Seyircisinin görünüşünü Hz. İsa'ya benzetip yaptığı espri tepkilere neden oldu.
- Kaya, özür dileyerek videonun 2 yıl öncesine ait olduğunu belirtti.
Sosyal medyayı ikiye bölen tartışma...
Komedyen Hasan Can Kaya'nın programında iki yıl önce yaptığı bir espri, sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Kaya programında, bir seyirciye Hz. İsa üzerinden tepki çeken bir espri yaptı.
"HZ. İSA EYT'DEN YARARLANSAYMIŞ BÖYLE OLURMUŞ"
Kaya, seyircinin görünüşüyle ilgili olarak, "Sen, Hz. İsa EYT'den yararlansaymış böyle olurmuş gibi görünüyorsun. İnsanlığı selamlamak ister misin?" ifadelerini kullandı.
Seyircinin ayağa kalkıp kollarını açmasının ardından Kaya, salona dönerek, "Gördüğünüz gibi sizin için çarmıha da gerildi." dedi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Programdaki bu konuşmalar, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Görüntülerin ardından kullanıcılar, Hasan Can Kaya'ya yönelik tepkilerini dile getirdi.
TEPKİLER SONRASI ÖZÜR DİLEDİ
Kaya, dolaşıma sokulan videonun 2 yıl öncesine ait olduğunu açıklayıp, özür diledi.
Kaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
2 yıl önce Konuşanlar'a katılan bir konuğumuzu Hz. İsa'ya benzettiğim şakadan ötürü sosyal medyada yaşanan tartışmayı üzüntüyle takip etmekteyim.
Yapılan şakanın ve kullandığım ifadelerin hiçbir şekilde herhangi bir inanç ya da kutsal değerle alay etme amacı taşımadığını belirtmek isterim.
Benzer bir yanlış anlaşılmanın tekrar etmemesi için gereken özeni göstereceğim ve yayın içeriklerimizi bu doğrultuda daha dikkatli değerlendireceğiz.
Hadisenin yarattığı rahatsızlık için samimi bir şekilde özür dilerim.