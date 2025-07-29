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Hasan Can Kaya'nın görüntüleri gündem oldu! Mimiklerine yorum yağdı

Yakın dostu şarkıcı Murat Boz ile bir gece kulübüne giden komedyen Hasan Can'ın halleri sosyal medyanın diline düştü.

Haber Merkezi Haber Merkezi
29.07.2025 15:45
Hasan Can Kaya'nın görüntüleri gündem oldu! Mimiklerine yorum yağdı

Yakışıklı şarkıcı Murat Boz, bir mekanda yeni şarkısının tanıtımını yaptı. Şarkıcı yeni şarkının kutlaması sırasında çekilen görüntülerle gündeme geldi.

Alaçatı’da ünlü isimlerle yapılan lansman, sosyal medyada çok konuşuldu.

Rıza Kocaoğlu ve İbrahim Büyükak’ın da yer aldığı o anlarda Hasan Can Kaya'nın hal ve hareketleri dikkat çekti.

"IRGAT HASAN"

Sosyal medyada Hasan Can'a yorum yağdı. Ünlü komedyeni görenler; "Irgat gibi", "Neden derdo bu kadar", "Ortama bak kalbim sıkıştı", "Liseli erkolar toplaşmış" gibi yorumlar yapıldı.

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