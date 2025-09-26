Hayatını kaybeden Güllü'nün asistanı konuştu! O geceyi anlattı

Arabesk müziğin usta ismi Güllü, Yalova'daki evinin balkonundan gece saatlerinde düşerek hayatını kaybetmişti. 52 yaşındaki ismin kahreden ölümündeki detaylar ortaya çıktı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şunlar vardı:

"26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde 'yüksekten düşme' konusu olduğunun bildirilmesi üzerine görevlilerin adrese gittiği belirtildi. Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un, ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

Gel Konuşalım programına konuşan Güllü'nün asistanı Deniz ise o geceyi şu sözlerle anlattı:

"KEYİFLİ BİR GECEYDİ"

"Çok keyifli bir gece geçiriyordu, dengesini kaybedip düştü ve öldü. Kızı yanındaydı ve misafiri vardı. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Kesinlikle intihar değildir."