Hayatını kaybeden oyuncu Engin Çağlar son yolculuğuna uğurlandı

Sanat camiasının acı günü...

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Yeşilçam’ın jönü 85 yaşındaki Engin Çağlar, Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Usta sanatçının vefatıyla birlikte, hem meslektaşları hem de hayranları büyük bir yasa boğuldu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Usta oyuncu için Şişli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene; oyuncu Ediz Hun, Nuri Alço, Teoman Ayık, Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın, şarkıcı İskender Doğan, Ali Rıza Binboğa, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

İSTANBUL'A DEFNEDİLECEK

Çağlar, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan, Çağlar’ın cenazesinin Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

"SEVENLERİ ASLA ÜZÜLMESİN"

Usta oyuncu jönü Engin Çağlar’ın oğlu Eser Çağlar, "Motor kazası tüm Türkiye için felaket. Bizim babamızı buldu. İnşallah bundan sonra hiç kimsenin ne çocuğunu, ne de annesini babasını bulmaz. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Sapasağlam bir adamdı, her şeyi yer içerdi, ilaç kullanmazdı. Her işini kendi yapardı. Ailece beraber yaşardık.

Bir sürü projesi vardı, hala film bile yapabilirdi. Sevenleri asla üzülmesin, her şeyi yedi, içti. Son saniyesine kadar en güzel şekilde yaşadı. Kötü bir final oldu, biz bu finale çok üzülüyoruz. Türkiye de buna üzülüyor, yoksa hepimiz öleceğiz. Herkes güzel ölmeli, bu ülkede herkes güzel yaşamalı." dedi.

"MOTOSİKLETE DÜZEN GETİRİN"

Sanatçı Ali Rıza Binboğa ise şunları kaydetti: