Hazal Filiz Küçükköse tek yumurta ikizini paylaştı

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'den dikkat çeken kareler geldi.

Küçükköse, son dönemde hakkında çıkan estetik iddialarına yanıt vermek için ikiziyle olan bir karesini yayınladı.

"AYNI SURAT AYNI TİP"

Ünlü oyuncu, “Benim ikizim var yani, aynı surat, aynı tip!” diyerek yaptığı açıklamanın ardından, tek yumurta ikizi Deniz ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

"DİĞER YARIM"

Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi Deniz'in pozlarına beğeni yağdı.

Oyuncu, ikiziyle karesini "Diğer yarım" notuyla paylaştı.

"KOMİK ANILARIMIZ VAR"

Küçükköse, ikizi ile küçükken sık sık yer değiştirdiğini söyleyerek; "Eskiden birbirimizin yerine geçiyorduk. Çok komik anılarımız var bunlar ile ilgili." demişti.