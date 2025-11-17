Hazal Kaya çok değişti! Kilo veren ünlü oyuncu imaj da değiştirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İki çocuk annesi Hazal Kaya en son, eşi Ali Atay'ın yönetmen, oyuncu ve senarist olarak yer aldığı Sekizinci Aile'nin kadrosunda yer aldı.

Galada son dönemde bir hayli zayıflayan ve saç rengini değiştiren Hazal Kaya dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Galada deri bir elbise giyen Hazal Kaya'yı görenler gözlerine inanamadı. Çok değişen ünlü oyuncuya yorum yağdı. Kimi "Çok değişmiş", "Saçlar çok değiştirmiş" derken kimi ise "Hiç olmamış yeni imajı", "Çok yaşlı görünüyor" yorumlarında bulundu.