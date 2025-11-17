Abone ol: Google News

Hazal Kaya çok değişti! Kilo veren ünlü oyuncu imaj da değiştirdi

Önceki gün bir galada boy gösteren ünlü oyuncu Hazal Kaya, tarzıyla dile düştü. Kilo veren ve imaj değiştiren Kaya'ya yorum yağdı.

Yayınlama Tarihi: 17.11.2025 07:52 Güncelleme:
  • Hazal Kaya, bir galada verdiği kilolar ve yeni imajıyla dikkat çekti.
  • Deri bir elbise giyen ve saç rengini değiştiren Kaya, görenleri şaşırttı.
  • Yeni görünümüyle ilgili hem olumlu hem de olumsuz yorumlar aldı.

İki çocuk annesi Hazal Kaya en son, eşi Ali Atay'ın yönetmen, oyuncu ve senarist olarak yer aldığı Sekizinci Aile'nin kadrosunda yer aldı.

Galada son dönemde bir hayli zayıflayan ve saç rengini değiştiren Hazal Kaya dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Galada deri bir elbise giyen Hazal Kaya'yı görenler gözlerine inanamadı. Çok değişen ünlü oyuncuya yorum yağdı. Kimi "Çok değişmiş", "Saçlar çok değiştirmiş" derken kimi ise "Hiç olmamış yeni imajı", "Çok yaşlı görünüyor" yorumlarında bulundu.

