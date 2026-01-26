Hazal Kaya'dan Tarkan paylaşımı: İyi ki tanışmadım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şu sıralar sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu Hazal Kaya, son günlerde hem Meryem Uzerli hem de Gülşen’e yaptığı sevgi gösterilerinin sosyal medyada gündem olması hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

"İYİ Kİ TARKAN'LA TANIŞMADIM"

Oyuncu, “Ya siz benim her davranış bozukluğumu görüntülemeye yemin mi ettiniz? İyi ki Tarkan’la tanışmadım bu arada... Ne yapacağımı kim bilirdi, o zaman ben bilemem çünkü” dedi.

"YAŞLAN ARTIK BE"

Kaya’nın, Riyad’da meslektaşı Meryem Uzerli’nin güzelliğini “Yaşlan artık be kadın!” diyerek övmüştü. Oyuncu, sahnesini izlemeye gittiği Gülşen’in de elini öpmüştü.