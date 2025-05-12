Her şey altın vize için! Şarkıcı Sıla, Atina’dan 800 bin euro değerinde daire aldı

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Seda Bakan, Demet Özdemir, Kıvanç Tatlıtuğ, Seda Sayan, Erol Evgin ve Linet gibi isimler altın vize için Yunanistan'ı tercih etmişlerdi.

250 bin-800 bin euro arasında komşudan ev alıp altın vizeye kavuşanlar arasına bir isim daha eklendi.

800 BİN EURO

Şarkıcı Sıla da altın vize için harekete geçti. Sıla altın vize alıp tüm Avrupa ülkelerine gitmek için vize sorunu yaşamak istemediği için böyle bir hamlede bulunduğu iddialarıyla gündeme geldi. Posta'da yer alan habere göre, Atina’dan 800 bin Euro değerinde, 120 metrekarelik bir daire satın aldı.

BİR AYAĞI ARTIK ATİNA'DA

Oyuncu sevgilisi İlker Kaleli ile sık sık tatile giden Sıla bu yaz da konserlerden fırsat buldukça Atina’ya gidecek. Sevgililer tatillerini Atina’daki yeni evlerinde geçirecekler.