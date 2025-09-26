Abone ol: Google News

Her yaptığı dikkat çekiyor! Cemre Baysel'in makyajına beğeni yağdı

Ekranların yeni popüler isimlerinden Cemre Baysel, kendi makyajını yaptı. Her yaptığı hareket olay olan ünlü isme hayranları beğeni yağdırdı.

Yayınlama Tarihi: 26.09.2025 11:42
Her yaptığı dikkat çekiyor! Cemre Baysel'in makyajına beğeni yağdı

Son dönemin en dikkat çeken genç isimlerinden biri olan Cemre Baysel, hem kariyeri hem de aşk hayatı ile sıkça gündeme geliyor. 2021 yılında Aytaç Şaşmaz ile başlayan ilişkisini, geçtiğimiz aylarda sonlandırma kararı alan Baysel'in, en son rapçi Blok3 ile birlikte olduğu iddia edilmişti. İkili, bu iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.

Sosyal medya paylaşımları yakından takip edilen ünlü oyuncu, son paylaşımıyla da beğeni topladı.

"MAKYAJA GEREK YOK"

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Cemre Baysel, bu kez makyajını kendisi yaparak dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımı hızla yayıldı ve binlerce beğeni aldı.

Instagram'da peş peşe paylaştığı makyajlı karelerini yayınlayan güzel oyuncuya, "Makyaja hiç gerek yok' yorumları yağdı.

