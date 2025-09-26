Her yaptığı dikkat çekiyor! Cemre Baysel'in makyajına beğeni yağdı

Son dönemin en dikkat çeken genç isimlerinden biri olan Cemre Baysel, hem kariyeri hem de aşk hayatı ile sıkça gündeme geliyor. 2021 yılında Aytaç Şaşmaz ile başlayan ilişkisini, geçtiğimiz aylarda sonlandırma kararı alan Baysel'in, en son rapçi Blok3 ile birlikte olduğu iddia edilmişti. İkili, bu iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.

Sosyal medya paylaşımları yakından takip edilen ünlü oyuncu, son paylaşımıyla da beğeni topladı.

"MAKYAJA GEREK YOK"

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Cemre Baysel, bu kez makyajını kendisi yaparak dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımı hızla yayıldı ve binlerce beğeni aldı.

Instagram'da peş peşe paylaştığı makyajlı karelerini yayınlayan güzel oyuncuya, "Makyaja hiç gerek yok' yorumları yağdı.