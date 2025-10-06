Hülya Avşar, değişti! Yeni imajına yorum yağdı

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın Sarıyer Büyükdere Mahallesi'ndeki dairesindeki kiracısıyla anlaşmazlık yaşamıştı.

B.Ş. isimli kişi 25 bin TL bedelle kirada oturuyordu. Geçtiğimiz yıl artış zamanı geldiğinde Avşar kirayı iki katına çıkarmak istedi.

KİRA TESPİT DAVASI

Avşar, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kira tespit davası açtı.

Ünlü şarkıcı, dilekçesinde, kiracısının 2019 yılında 6 bin lira bedelle oturmaya başladığını şu an düşük bir bedel ödediğini belirtti.

Mahkeme, bilirkişi raporunu da dikkate alarak yeni rakamı belirledi. B.Ş.'nin, ev sahibi Hülya Avşar'a artık 45 bin TL kira ödemesine karar verildi.

İMAJ DEĞİŞTİ

Uzun zamandır pek paylaşım yapmayan ünlü sanatçı, bu kararın ardından şimdi de imajını yeniledi.

Ünlü şarkıcı, sosyal medyadan yeni imajını paylaştı. Uzun ve açık renkli saçlarını koyulaştıran Avşar, saçlarını da kestirdi. Hülya Avşar'ın yeni imajına yorum yağdı.