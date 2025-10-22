Hülya Avşar imaj değiştirdi! Kakül modasına uydu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir dönemin en popüler oyuncusu ve şarkıcısı Hülya Avşar, açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor.

Güzelliği ve fiziğiyle yıllara meydan okuyan Avşar, bu sefer de imajıyla dikkat çekti.

ARTIK KAKÜLÜ VAR

Yıllardır doğal güzelliğiyle konuşulan sanatçı, bu kez cesur bir değişikliğe imza atarak kakül modasına katıldı.

"GENÇ KIZ GİBİSİN"

62 yaşındaki Avşar, setten paylaştığı yeni fotoğrafıyla takipçilerini şaşkına çevirdi. Hayranları tarafından “Genç kız gibisin”, “Zamana kafa tutuyorsun” yorumları yapıldı. Fotoğrafına beğeni yağdı.

Avşar, yayınladığı karelere "Set zamanı" notuyla yayınladı.